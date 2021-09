Manchester United vs. Newcastle se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el reestreno de Cristiano Ronaldo este sábado 10 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2021-22 en partido que se llevará a cabo en el estadio de Old Trafford (Inglaterra). El partido está programado para las 9 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Star Plus. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Luego de más de una década de haber paseado su fútbol por el Real Madrid y Juventus, Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United para empezar a despedirse del fútbol. Según ha confirmado este viernes el entrenador de los ‘Colorados’, Ole Gunnar Solskjaer, el luso tendrá minutos ante las ‘Urracas’ en el Teatro de los Sueños.

Manchester United vs. Newcastle: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 09:00 ESPN, Star+ Colombia 09:00 ESPN, Star+ Ecuador 09:00 ESPN, Star+ Argentina 11:00 ESPN, Star+ Uruguay 11:00 ESPN, Star+ Chile 11:00 ESPN, Star+ Paraguay 10:00 ESPN, Star+

Cristiano Ronaldo ha entrenado con el United desde el martes, después de pasar la pretemporada con la Juve y haber jugado con Portugal como titular en un partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo ante Irlanda la semana pasada. El delantero anotó dos goles cerca del final para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en partidos de selección con 111.

Solskjaer jugó al lado de Cristiano en el primer periodo del portugués con el United, de 2003 a 2009, y dijo que él de antemano está subiendo el nivel en los entrenamientos.

“Sabemos lo que él ha logrado en su carrera, pero viene aquí a lograr más y a exigir”, destacó Solskjaer, en una videollamada, sobre el cinco veces jugador del año. “Eso es lo que él hace —ha vivido su vida con la disciplina de un jugador de élite.

“No hay lugar dónde esconderse cuando se tiene a ganadores como él. Uno no puede llegar al entrenamiento y dar el 95% y no estar enfocado. Eso es lo que él exige a sí mismo y a los demás”.

Solskjaer dijo que espera que Cristiano juegue al máximo nivel hasta los 40 años, al igual que otra leyenda del United, Ryan Giggs. No obstante, advirtió que no espera al mismo Cristiano que llegó por primera vez al United siendo un espigado extremo adolescente de 18 años.

El Manchester United es tercero de la Premier con 7 puntos, por lo que espera un paso en falso del Tottenham, líder en solitario con 9 puntos, ante el Crystal Palace, para asaltar el primer puesto.

Otros clubes con 7 puntos también son candidatos al primer puesto, como el campeón europeo Chelsea, que recibe el sábado al Aston Villa, el Liverpool, que viaja el domingo a Leeds, y el Everton, que recibe al Burnley el lunes en el cierre de la fecha.





