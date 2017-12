Neymar y Gerard Piqué , mientras jugaban juntos en el Barcelona, demostraban su amistad fuera y dentro de las cancha. Y aunque el crack brasileño se encuentra ahora en el PSG, la gran relación entre ambos persiste. Así ha quedado demostrado en una entrevista que el defensor del Barcelona le ha hecho a 'Ney' para 'The Players' Tribune'.



En la amena conversación, el atacante del PSG ha recordado los duros momentos que vivió en 2014 cuando una patada de Camilo Zúñiga en la espalda le produjo una lesión que lo sacó del Mundial de Brasil y casi lo deja sin más oportunidades de seguir jugando al fútbol.

"Esa lesión ha sido mi peor momento. Esa semana solo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia...", dijo el crack brasileño.



"No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio. Me dijeron 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'", agregó Neymar.



En otros temas, Piqué y Neymar conversaron sobre lo que serán las participaciones de sus respectivas selecciones (España y Brasil) en el Mundial 2014.



"Para terminar, ¿tú firmas ahora una final España-Brasil, 3-3 con hat-trick tuyo, y ganamos en los penaltis España?”, le pregunta el defensa. “No, no, no…¡Quiero ganar!”, responde Neymar. Gerard le insiste en la propuesta y el delantero del PSG le replica “¿firmas tú el 3-3 con ‘hat-trick’ tuyo y Brasil gana a los penaltis?” y ambos acabaron riendo.