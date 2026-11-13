El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una sanción de 12 partidos al arquero Jesús Owono, del FC Andorra, por la acción que protagonizó durante el encuentro frente al Tenerife, disputado el pasado 2 de noviembre. El guardameta recibió una tarjeta roja directa en los minutos finales, luego de impactar con la pierna en alto al delantero Jesús de Miguel en una disputa por el balón.

La resolución establece que se trata del castigo máximo que contempla el reglamento para este tipo de acciones. “Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral”, precisó el organismo.

El árbitro del encuentro, Manuel Ángel Pérez Hernández, registró en su informe que el portero empleó fuerza excesiva durante la jugada. Tras el impacto, De Miguel recibió atención médica sobre el terreno de juego y tuvo que abandonar el campo en camilla. Lamentablemente, el futbolista del Tenerife falleció al día siguiente.

¿Qué explicó el comité de disciplina?

En su pronunciamiento, el organismo señaló que el acta arbitral fue el único documento disponible para evaluar la acción y determinar el castigo correspondiente. A partir de la descripción del árbitro, consideró que la jugada encajaba dentro de las infracciones contempladas en el artículo 102 del Código Disciplinario, debido a la violencia de la acción, el uso de la pierna en alto y la fuerza empleada mientras el balón estaba en disputa.

Además, el Comité tomó en consideración las consecuencias posteriores del incidente, que también figuraban en el informe arbitral, para aplicar la sanción más severa permitida por la normativa. No obstante, aclaró que no tenía facultades para superar el límite establecido en dicho artículo.

La resolución también contempla la posibilidad de presentar un recurso ante el Comité de Apelación de la RFEF. Para ello, el FC Andorra dispone de un plazo de diez días hábiles.

El FC Andorra retomó los entrenamientos

Después de varios días marcados por el fallecimiento de Jesús de Miguel, el plantel del FC Andorra volvió a los entrenamientos el lunes por la tarde. La actividad deportiva se había detenido tras la tragedia ocurrida durante el encuentro ante el Tenerife.

Previamente, el miércoles, los integrantes del equipo se habían reunido en una sesión voluntaria en la que guardaron un minuto de silencio en memoria del delantero. De esta manera, el conjunto andorrano comenzó a recuperar progresivamente la actividad, en medio del difícil momento que atraviesa la institución.

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