¡Me voy! Bale se harta del maltrato de Zidane, pide su venta en 2020 y hay pretendientes, según 'AS'

Gareth Bale llegó al Real Madrid en 2013 desde el Tottenham con la ilusión de convertirse en una leyenda de la institución blanca. Su primera temporada fue muy buena, consiguiendo la Champions League y Copa del Rey, pero con el paso de los años, su nivel ha ido cayendo por las lesiones e indisciplinas.



Semejantes problemas hicieron que muchas veces se hable de su salida del Real Madrid. De hecho, el verano pasado fue cuando el galés estuvo más cerca de dejar Valdebebas, pero ninguna oferta dejó satisfecho a Florentino Pérez y terminó quedándose, aunque según el diario 'AS', no por mucho tiempo.



Tal como publica la citada fuente, Gareth Bale ahora sí está dispuesto a irse del Real Madrid en el mercado de fichajes de verano de 2020. No soporta más los maltratos de Zidane y tampoco se siente valorado por la institución. Ante ellos, el ex del Tottenham prefiere hacer maletas para marcharse a otro club.



Gareth Bale jugó 83 minutos en el triunfo del Real Madrid ante Granada, donde dio la asistencia para el gol de Benzema. (Getty Images) Gareth Bale jugó 83 minutos en el triunfo del Real Madrid ante Granada, donde dio la asistencia para el gol de Benzema. (Getty Images)

¿Qué ha molestado a Gareth Bale?

La gota que rebalsó el vaso fue su exclusión del partido de Champions League ante Brujas. A pesar que hizo un gran arranque de temporada junto a James Rodríguez, Zidane sorpresivamente decidió no convocarlo para el duelo ante los belgas.



Según 'AS', la medida del francés el pasado martes le ha hecho entender a Bale que haga lo que haga, nunca será un indiscutible en el Real Madrid. Es por eso que ha pedido que lo vendan cuando se abra el mercado de fichajes en julio próximo.



En verano de este año, el '11' del Real Madrid ya ha sonado en clubes como el Manchester United, Tottenham y hasta en la liga de China. Pretendientes no le faltan, pero ninguno estará dispuesto a pagar los 100 millones de euros que por lo menos pedirá Florentino Pérez para dejarlo salir tras seis años en Valdebebas.

Bale quiere salir del Real Madrid. Bale quiere salir del Real Madrid. (AS)

