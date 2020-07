Un nuevo triunfo del Real Madrid por la vía del VAR, penal y gol de Sergio Ramos, y una nueva semana de polémica en LaLiga Santander por las decisiones arbitrales hacia el conjunto de Zinedine Zidane. El técnico francés atendió a los medios tras la victoria en el San Mamés, donde dijo estar ya cansado de que digan que su equipo gana gracias a los fallos de los jueces o el videoarbitraje.

“Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar. Pero los jugadores merecen respeto. Nadie nos va a alejar de nuestro objetivo”, afirmó Zidane, que prefiere no hablar de que el Madrid tiene medio título en el bolsillo.

“Hasta que no esté ganada matemáticamente no podemos relajarnos y pensar en el título. Hemos demostrado nuestra fuerza y nuestra solidez. No voy a hablar de media Liga y esas cosas aunque me preguntes todos los días, porque tengo mucha experiencia ya en mi carrera, también como jugador, y todos los partidos son difíciles. Lo que sí digo que ganar siete partidos de siete es impresionante”, apuntó.

Polémico pisotón a Raúl

Apenas tres minutos después del tanto de Ramos, el propio capitán ‘blanco’ tuvo una acción muy parecida a la del penal a Marcelo en el área contra Raúl García, a quien ‘planchó’ en el botín izquierdo, pero ni el colegiado ni el VAR advirtieron la falta.

Aumenta su ventaja

Con esta victoria, la séptima consecutiva del Real Madrid en otros tantos partidos disputados tras el parón liguero, el equipo de Zinedine Zidane aventaja al Barcelona en siete puntos más el golaveraje particular cuando al equipo azulgrana le restan cinco partidos por disputar.

En la próxima fecha, el equipo treces veces campeón de Europa se medirá en casa ante el Deportivo Alavés. De ganar, el Madrid estará a solo un paso de volver a festejar un título liguero.

El pisotón de Sergio Ramos a Raúl García que el VAR no advirtió (Video: ESPN)