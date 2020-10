Zidane no se equivocó. Ni cuando pidió su fichaje para darle relevo a Marcelo, ni cuando apostó por él en la titularidad. Ferland Mendy trabaja en silencio, pero ya es una pieza importante en el Real Madrid. Tal vez no muy influyente aún en el vestuario como Sergio Ramos, pero sí como el capitán a nivel de resultados. Y los números lo respaldan: cuando Mendy juega de titular, los ‘blancos’ no pierden.

El lateral francés ha sido titular en 23 partidos de LaLiga, de 45 posibles, y la ‘Casa Blanca’ nunca perdió: 17 victorias y seis empates es el saldo de Mendy, que si bien destaca por su gran capacidad para atacar, no pierde de vista su principal función: defender. Y los números también lo respaldan en este apartado.

De esos encuentros en los que Mendy salió desde el vamos, en 15 el Madrid consiguió dejar la portería a cero. En este tiempo sólo tres rivales (Villarreal, Leganés y Betis) lograron hacer más de un gol al Madrid en un partido en el que Mendy fuera titular en LaLiga.

La estadística respecto a Marcelo

Los buenos números de Mendy brillan aún más cuando se comparan con los de Marcelo, su competencia en el lateral izquierdo. El brasileño está más discutido que nunca: en la segunda etapa de Zidane el Madrid perdió ocho de los 26 encuentros ligueros en los que fue titular.

Así están las cosas por el carril izquierdo en un Real Madrid que enfrentará este sábado al Huesca en el Di Stéfano y que no contará con Mendy, pues Zidane le dará descanso pensando en el duelo de mitad de semana ante el Inter de Milán por la Champions League. Será la gran oportunidad de Marcelo para quebrar su mala racha o extender la ‘paternidad’ de su ‘competencia’ francesa.

