"Mbappé llegará al Real Madrid antes de...": desde Francia le ponen fecha al fichaje del crack

Una apuesta más que fuerte. "Kylian Mbappé llegará al Real Madrid antes del 30 de junio, estoy convencido", dijo el periodista de ese país y muy cercano a la institución parisina Frederic Hermel, al programa ‘El golazo de Gol’. ¿Se concreta una de las grandes incógnitas de este cierre de temporada?

No es un secreto que para el Real Madrid, Mbappé es uno de los jugadores que más anhela tener en su equipo. El Sub-20 e internacional con Francia la rompe con el PSG y está entre los mejores jugadores del mundo. Florentino Pérez no ocultó sus ganas de tenerlo en el club merengue, aunque había asegurado que toda negociación sería de club a club, según dijo en el 'Transistor'.



Ahora, sin embargo, en medio de uno de los días más importantes para el fútbol mundial por la final de Champions League, el periodista francés hace una anuncio que estremeció a parte del continente europeo. "Estoy convencido de que antes del 30 de junio Mbappé llegará al Real Madrid", decretó.



Aunque suene a locura, el fichaje del jugador francés no estaría lejos de ser una realidad para el cuadro de Chamartín. Mbappé es uno de los jugadores sensación del fútbol mundial y es del gusto de Zidane y Florentino Pérez. Solo el tiempo dirá si se cumple la declaración de Hermel o no, pero ya los fanáticos merengues están ansiosos y deliran con lo que podría ser el equipo con Mbappé y Hazard.

