“Nunca ha pedido irse”, así empieza Jonathan Barnett su discurso en una nota a la BBC sobre Gareth Bale en el Real Madrid. El representante del ‘Expreso de Gales’ ha afirmado que el futbolista de la ‘Casa Blanca’ nunca ha pedido irse de la institución, así como piensa cumplir con su contrato hasta que este culmine: mediados de junio del 2022. De acuerdo a la misma persona, el británico no es feliz en la capital de España, pero hace todo lo posible para que el equipo gane LaLiga, Copa del Rey y Champions League durante la presente temporada.

“No ha pedido marcharse. Tiene un contrato y mientras lo quieran, no hay mucho que decir al respecto. Bale no está eufórico, tiene un contrato y hasta el momento que lo tenga, él dará el 100% y lo hará muy buen. Quiere ganar todo y ello no afectará su rendimiento”, confesó el agente a la cadena británica ante el estado emocional del jugador de Gales.

La situación de Bale

Bale no es un futbolista que haya sido aprobado por Zidane para la presente temporada, pero terminé quedándose a raíz de que el Real Madrid no pudo venderlo a ningún mercado. Lo quisieron de la Premier League y de la Superliga China, aunque nunca oferta terminó siendo seductora para el presidente madridista, Florentino Pérez.

Gareth Bale fue fichado por el Real Madrid hace seis años. Su última renovación fue hace tres años y de llegar hasta el 2022, tendría 33 años con el cuadro madridista.

Real Madrid enfrenta el sábado al Espanyol por una nueva jornada de LaLiga. El equipo de ‘Zizou’ se encuentra igualado en la punta de la tabla de posiciones con el Barcelona.

