Si al inicio de la temporada en el Real Madrid parecía que no se hablaba de nada más que no era Kylian Mbappé, a la fecha la situación ha cambiado totalmente. Y no porque el galo no siga siendo objetivo de Florentino Pérez, sino porque la prioridad y todos los focos han girado hacia Vinicius Junior. El delantero brasileño está viviendo el curso de su explosión, siendo determinante en cada partido y un fijo para Ancelotti. En el Bernabéu ya preparan su renovación estelar.

Aunque el delantero aún tiene contrato hasta el 2024, en el Real Madrid no quieren ningún tipo de sorpresas, y así como Ansu Fati en el Barcelona, ‘Vini’ también tendrá una operación ‘galáctica’, con un brutal subidón de salario.

Según información que avanza el diario español ‘Marca’, el ‘boom’ Vinicius ha obligado a Florentino Pérez a llevar a mejorarle el salario al atacante, que actualmente cobra alrededor de los 3,5 millones de euros brutos por temporada y tiene todas las papeletas para acercarse o, incluso, rebasar el listón de los 10 millones brutos anuales de cara a la próxima renovación.

Actualmente, el brasileño está ‘blindado’ con una cláusula de 700 millones de euros, y no se descarta que esta cifra se dispare, sobre todo porque en el Madrid creen que ‘Vini’ ya multiplicó por tres o hasta por cuatro los 45 kilos que costó.

El futbolista de apenas 21 años lleva ya nueve goles y cinco asistencias en 14 partidos con el Madrid en lo que va de la temporada y en el Bernabéu están más que encantados, esperan que pueda mantener el nivel y que haga dupla con Mbappé.

En dos meses, ‘operación’ Mbappé

El delantero galo será libre de negociar su contrato con el club que desee desde el 1 de enero del siguiente año. Kylian Mbappé ha dado un paso al frente y ha adelantdo la condición para que lo quiera, sea el PSG o el Madrid: los Juegos Olímpicos París 2024.

La familia de Mabppé ya mantuvo sus diferencias con el PSG al no dejarle disputar los últimos Juegos de Tokyo. “Me cortaron la hierba bajo mis pies”, comentaba el delantero, en un claro mensaje a sus dirigentes.

Y la madre del delantero, Fayza Lamari, en la entrevista que concedió a los lectores de ‘Le Parisien’, afirmó que la presencia de su hijo en los JJOO de París “estará escrita en su contrato”.

