Gareth Bale parece ya no tener espacio en el Real Madrid. Zinedine Zidane casi ni lo utiliza y los fanáticos merengues ya no lo pueden ver. Cada vez que salta al campo se escuchan pitidos. La mala manera en la que terminó la temporada pasada no se olvida. En la previa del ‘Clásico’ ante Barcelona, volvió generar polémica con sus gestos.

En la puerta de Valdebebas, los fanáticos blancos se reunieron para despedir a los futbolistas que partirían rumbo al Santiago Bernabéu. Cada vez que uno se disponía a subir al bus, se escuchaban gritos con su nombre, levantaban el rostro, la mano y se despedían. Pero esto no sucedió con Gareth.

Con el celular en mano, el galés ignoró a los gritos y sin mirar a nadie buscó su asiento. Las críticas no tardaron en llegar.

Bale está en lista ante Barcelona

Real Madrid viene golpeado al Clásico del domingo contra Barcelona por la fecha 26 de LaLiga Santander 2020. Dos derrotas consecutivas (ante Levante y Manchester City) ha hecho que pierda la punta del campeonato local y esté a pubto de quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League.

En todo Real Madrid confían que los merengues retomen el rumbo y Barcelona está en la mira. Este sábado, el director técnico Zinedine Zidane dio su lista de convocados oficial y hay dos grandes ausencias: la del delantero Luka Jovic y el volante colombiano James Rodríguez.

La lista final del Real Madrid va con Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Toni Fuidias; Dani Carvajal, Éder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Ferland Mendy; Toni Kroos, Lula Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco; Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Mariano Díaz y Vinicius Junior.