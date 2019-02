¿Qué pasó, Ramitos? La imprudente mano en el área y gol de Stuani [VIDEO]

Pánico en el Bernabéu. Si fue el primer tiempo fue un monólogo madridista, el segundo se ha acercado al desastre. En el Real Madrid vs. Girona , ni Sergio Ramos ha podido detener la debacle del equipo de Santiago Solari en los últimos 45 minutos del partido. A los 64 minutos del partido, el capitán cometió una mano, que provocó el penal para el equipo catalán, que le ganaría el partido de la ida y vuelta en LaLiga Santander. Todo mal.



Crithian Stuani, el volante uruguayo que sonó en la órbita del Barcelona en el mercado de fichajes de invierno, marcó el gol desde los 12 pasos para meter el 1-1 en el Real Madrid vs. Girona. El hincha madridista en el Bernabéu no lo entendía, tampoco el argentino Solari, que solo miró hacia su banquillo tras la igualdad del equipo visitante.



El Real Madrid, pese al gol de Casemiro, perdió varias opciones de gol en el partido: Benzema falló una clara y otros compañeros también lo hicieron antes del tanto de Stuani.



La derrota baja al Real Madrid a la tercera casilla de LaLiga y le entrega prácticamente el campeonato al Barcelona, pues se dista a siete del Atlético y nueve del Real Madrid.