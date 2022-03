El exportero del Real Madrid Iker Casillas ha reconocido que el delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé le “encanta” como jugador, pero que hablar sobre su posible fichaje por el club madridista “no te va a solucionar nada” respecto a la vuelta de octavos de final de la Champions League entre el conjunto madridista y el parisino del próximo miércoles.

“Hablar de ilusión de jugadores que pueden venir o no, si me pillas con 22 te diría que sí, rotundamente, pero es que ahora con 40 te digo que no te va a solucionar nada. De hecho, Mbappé está con su equipo, buscará sus intereses para su equipo y mañana no sé dónde va a estar. Claro que a mí como jugador me encanta, ojalá que estuviera en el Real Madrid, lo disfrutaría mucho más, pero no depende de mí, depende de otras cosas que tienen que darse”, ha opinado Casillas al ser preguntado en un acto este lunes.

Para el exguardameta internacional tanto Mbappé, como el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund) son “grandísimos jugadores”, pero “ahora mismo no van a solucionar la temporada” al Real Madrid.

“La temporada del Real Madrid pasa por seguir firmes en el campeonato nacional que parece que se está consiguiendo aunque no se haya conseguido todavía, y pasa por una Champions en la que después de todo lo que ha pasado este tiempo, se quiere conseguir pasar ante un equipo muy fuerte, de los más fuertes”, ha analizado.

“Haaland o Mbappé no están ahora mismo en el Real Madrid, así que ahora mismo no te van a solucionar nada. Hay que esperar y disfrutar con los que hay, que se han ganado el derecho de que todos los madridistas disfruten con sus conquistas”, ha agregado Casillas.

Para el exportero el conjunto francés tiene “en teoría más posibilidades porque va 1-0, pero luego todo cambia”, aunque ha deseado suerte al conjunto blanco.

“Esperemos y deseemos que el Real Madrid pase a la siguiente fase (...) Que los jugadores en este campo hagan disfrutar al Bernabéu y que vivamos una noche mágica de esas de hace mucho tiempo que por la pandemia no se han podido vivir”, ha añadido Casillas.





