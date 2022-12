Desde hace ya varios meses, los medios que siguen la actualidad del Barcelona dan por casi hecho la salida Sergio Busquets. Es más, casi todos coincidian en señalar que el mediocampista catalán aprovecharía el fin de su contrato, el cual vence en junio de 2023, para poner rumbo a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde pensaba encontrarse con Lionel Messi.

Sin embargo, el futuro del español cambió radicalmente y su idea de llegar a Estados Unidos puede esperar un tiempo, más aún ahora que su amigo Leo es más que probable que también posponga su sueño americano para seguir vinculado como mínimo un año más en el PSG.

El inesperado giro se dio después de una conversación con Xavi Hernández. Para el entrenador blaugrana el volante es clave y se lo ha repetido varias veces. Además, su continuidad podría hacer que el Barça priorizara otras demarcaciones que también quiere reforzar el próximo verano. Una jugada redonda para la entidad azulgrana.

La directiva blaugrana se mantiene por el momento a la espera. Su presidente, el abogado Joan Laporta, ya ha dejado claro que estarían encantados de ampliar el contrato de Busquets y que, por tanto, en cuanto tengan constancia del deseo del jugador de renovar, plantearán las oportunas negociaciones.

Posponer el sueño americano

El otro aspecto importante que también influye en la decisión de ‘Busi’ es que su idea era reunirse de nuevo con Lionel Messi. No obstante, la ‘Pulga’ no tiene prisa por cruzar el Atlántico y él no vería ya problema alguno en aplazar su traslado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.