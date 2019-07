¡Marcará a Mbappé! Acuerdo total de Trauco con Saint-Étienne por millonaria cifra... ¡'Bombazo'!

Las buenas actuaciones de Miguel Trauco con la Selección Peruana en la Copa América y el hecho de que Flamengo no lo tenga en sus planes para lo que resta del año han hecho que el lateral izquierdo se coloque a un paso de ser nuevo jugador del Saint-Étienne en este mercado de fichajes 2019.



Hace unos días, el fichaje del peruano por el club más ganador en la historia del fútbol francés no pasaba de ser un rumor. Sin embargo, con el paso de los días, las negociaciones habrían dado buenos frutos. De acuerdo al portal 'French Football New', ya hay acuerdo con Trauco por un millón de dólares.

Tal como agrega la citada fuente, el Saint-Étienne andaba en búsqueda de un refuerzo para la zona del lateral derecho. Como uno de los puntos más altos en la Copa América, en Francia no tardaron en fijarse en los servicios de Trauco, que llegaría a finales de año cuando expire su contrato con Flamengo.

El defensa peruano cobró mucha relevancia, luego de su destacada participación con la Selección Peruana en la Copa América. Fue titular indiscutible en todos los partidos del torneo y fue considerado en el equipo oficial del campeonato.

