No cabe duda que Dele Alli fue considerado como una de las promesas más interesantes de la Premier League cuando mostraba un gran nivel en el Tottenham. Sin embargo, con el paso de los años, el mediocampista no logró colmar las expectativas, culminando su paso en el torneo inglés para llegar al fútbol turco. Eso sí, el exfutbolista de los ‘Spurs’ se animó a revelar los complicados momentos que vivió en su infancia, los cuales han sorprendido al mundo entero por la crudeza de estos mismos.

En una reciente entrevista con el comentarista y exjugador británico Gary Neville, el futbolista de 27 años, quien se encuentra en la búsqueda de un nuevo club, reveló los escalofriantes episodios que marcaron su niñez. “Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo”, sostuvo.

“Cuando volví de Turquía (estuvo a préstamo durante esta última temporada), y me enteré que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratar adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, mencionó el mediocampista inglés en una entrevista en el canal de Youtube The Overlap.

Del mismo modo, Dele Alli también reveló que pensó en dejar el fútbol a muy temprada edad durante su paso por Tottenham. “Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años a pesar de que hacía lo que amaba. Para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”, aseveró.

“Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla. Por dentro la estaba perdiendo”, reconoció Alli, antes de comenzar a relatar la etapa más oscura de su vida. “Si conocieras mi vida entenderías esto mejor... Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos”, añadió.





Abuso sexual y tráfico de drogas

Sin embargo, uno de los pasajes de la entrevista que llamó la atención fue cuando Dele Alli confesó que sufrió abuso sexual en su niñez. “A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”, comentó.

“A los siete años fumaba, a los ocho empecé a vender drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas”, agregó. Y continuó: “A los once me colgaron de un puente. A los doce me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”.

Es necesario mencionar que la relación de Ali con sus padres se rompió tras un incómodo momento que le tocó vivir cuando tenía 18 años: “Mis padres biológicos fueron al periódico y empezaron a acusar a la familia que me adoptó. Fueron a la prensa diciendo que estas personas se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos y yo no había hablado con ellos durante años. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado…”.

Actualmente, Dele Alli regresó al Everton (tras culminar su préstamos con Besiktas), equipo al que llegó libre en enero del 2022. El mediocampista inglés espera recuperar su nivel, ese mismo que lo llevó a ser convocado habitualmente en la selección de Inglaterra hasta mediados de 2019, cuando perdió su lugar en el equipo.





