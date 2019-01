La aterradora revelación del piloto que llevaba a Emiliano Sala rumbo a Cardiff

La búsqueda de Emiliano Sala no se detiene en el Canal de la Mancha. Sin embargo, mientras los barcos recorren el lugar en busca del delantero desaparecido, desde otros sectores llegan novedades de su caso. Esta vez, la prensa británica reveló un detalle escalofriante sobre el piloto que llevaba al delantero argentino: ya había chocado un avión hace 24 años.



De acuerdo a una publicación del diario 'The Sun' de Inglaterra, David Ibbotson tuvo un accidente con un Piper Cherokee, habitual avión de entrenamiento para pilotos, al poder bajar el tren de aterrizaje. El incidente no registró víctimas fatales.



El mismo medio, que ya había revelado que el piloto no tenía licencia para vuelos comerciales, añadió que el nombre de Ibbotson no figura en el registro del Departamento de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña (AAIB), aunque asegura que se trataba de la misma persona que volaba el avión en el que iba Emiliano Sala.



La pasión de Ibbotson eran los aviones, ser DJ y también ejercía como plomero. Tal es así que uno de sus amigos le dijo a 'The Sun' medio: "Siempre pensé que era mejor plomero que piloto".



Ibbotson había promocionado su trabajo de vuelo en las páginas de Facebook como una suerte de "trabajo alternativo" y, además, tenía deudas pendientes de más de 18 mil libras esterlinas, un poco más de 20 mil euros.



El hombre de 59 años estaba auspiciando su negocio de tuberías y gas y solicitando a sus amigos y contactos de las redes sociales que buscaran en su sitio web para aumentar su calificación de Google antes del momento de la tragedia. Además, estaba sujeto a cuatro fallos pendientes de una Corte en el momento del accidente.



De acuerdo a 'The Sun', Ibbotson también había realizado trabajos de vuelo a tiempo parcial, después de registrar miles de horas en viajes menos exigentes para transportar paracaidistas a sitios de salto. Uno de sus conocidos dijo : "Nunca lo consideramos realmente un piloto. Era sólo el hombre en los controles cuando los paracaidistas subían".



Antes de que el avión desapareciera con el delantero argentino de 28 años, les comunicó a sus amigos en Facebook que no se sentía del todo bien, que se hallaba "oxidado".