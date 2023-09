El Manchester United está atravesando uno de sus momentos más difíciles. En su último partido de la Champions League, sufrió una derrota y no mostró tener una idea de juego. Además, en la Premier League, está en una racha negativa, sumado a la crisis interna entre sus jugadores y Erik Ten Hag, lo que llevó a la reciente exclusión de Sancho del equipo. Los aficionados de los ‘Diablos Rojos’ están cansados de este mal momento y están pidiendo un cambio positivo lo más pronto posible.

Previo al partido contra el Burnley en la Premier League, el entrenador del United, Ten Hag, ofreció declaraciones con el propósito de aclarar diversos puntos que han contribuido al mal momento que atraviesa el club. También abordó los malos resultados que han cosechado en su liga local y el bajo rendimiento en la Champions, tras la derrota ante el Bayern. Aficionados piden la salida del entrenador y esperan empezar a tener buenos resultados.

Es público que Jadon Sancho y Ten Hag tienen una mala relación. El entrenador separó al jugador neerlandés del equipo principal, y el Manchester United, a través de un comunicado, anunció que Sancho seguirá un programa de entrenamiento personal alejado de sus compañeros. El entrenador indicó que el jugador procedente del Borussia Dortmund tiene un bajo rendimiento en los entrenamientos, lo que llevó a que Sancho respondiera en sus redes sociales que fue utilizado como chivo expiatorio.

En la rueda de prensa, le preguntaron sobre su relación con el jugador y si existe la posibilidad de que vuelva a jugar con el equipo principal. El entrenador del United respondió lo siguiente: “Depende de él (en referencia a Sancho)... Por lo demás, estamos concentrados en prepararnos para el partido contra Burnley, ese es nuestro objetivo. No estará en el equipo”. El club inglés compró al delantero en 2021 por 85 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los fichajes más costosos de la lista de fracasos.

Asimismo, también se refirió al mal momento que atraviesa el club, que ha tenido una racha de cuatro partidos sin obtener una victoria. “Se trata del equipo y, como equipo, no estamos obteniendo los resultados en este momento. Los individuos no están rindiendo como se espera... no es solo un jugador, hay más, incluyendo al entrenador. Siempre les digo a mis jugadores que atacamos con once y defendemos con once. Cuando uno o dos no están cumpliendo su papel, es como una baraja de cartas, por lo que no se trata solo de uno o dos jugadores”, señaló Ten Hag.

Finalmente, dialogó sobre la participación del United en el mercado y las decisiones que toma el club y él para indicar qué jugador no jugará, ya sea debido a su bajo rendimiento o a actos de indisciplina. “No hay conflictos de intereses porque llegamos a buenos acuerdos desde el principio. Sabemos cómo cooperar de esa manera. En cuanto a las decisiones sobre los jugadores y el mercado, siempre es un proceso compartido, un 50-50. Ambos tenemos poder de veto: el club y yo”, aseguró.

Los ‘Diablos Rojos’ no están pasando por su mejor momento, y lo mejor que les podría suceder es obtener una victoria. En su último enfrentamiento en la Champions League, perdieron 4-3 contra el Bayern Múnich. Ahora, en la Premier League, saldrán a buscar una solución a esta racha de derrotas.

El próximo partido del United será contra el Burnley en una jornada más de la Premier League. Jugarán como visitantes el sábado 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde, horario de Perú, en el Estadio Turf Moor. Posteriormente, en la Copa de la Liga de Inglaterra, el equipo dirigido por Ten Hag recibirá al Crystal Palace el martes 26 de septiembre a las 2:00 de la tarde, horario de Perú, en el Estadio Old Trafford.

Después, nuevamente se enfrentarán al Crystal Palace, pero esta vez en la Premier League, el sábado 30, siendo su último partido en septiembre. El encuentro está programado para las 9:00 de la mañana, horario de Perú, y se llevará a cabo en el Estadio Old Trafford. Asimismo, su próximo partido por la jornada 2 de la Champions League será el martes 3 de octubre a las 2:00 de la tarde, hora de Perú, contra el Galatasaray.





