¿Londres? Lo Celso, a punto de marcharse a la Premier League por millonaria cifra

Prepara las maletas para irse de Andalucía con destino a Londres. Luego de un mes de negociaciones entre el Real Betis con el Tottenham , Giovani Lo Celso se marcharía a la Premier League para afrontar su tercera experiencia en el ‘Viejo Continente’. Luego de defender los colores del conjunto bético y del PSG, el centrocampista de la Selección de Argentina se marcharía a la Premier League para jugar al mando de Mauricio Pochettino.



De acuerdo al diario ‘Daily Record’ de Inglaterra, Lo Celso jugaría con los ‘Spurs’ a cambio de 60 millones, que se repartirían en 52 millones de euros por el traspaso oficial y otros ocho en cuestión de variables que vendría cumpliendo el volante como jugador del Tottenham.



Lo Celso había sonado en el Real Madrid , Barcelona y hasta Manchester City, pero el subcampeón de la Champions League sería el destino final para él. Pochettino se refuerza con su compatriota, sabiendo que Christian Eriksen aún no renueva contrato con el Tottenham y solo estaría con el equipo blanco hasta el final del 2020. El danés desearía marcharse del club, si es que no se le duplica, por lo menos, el sueldo que tiene en la actualidad.



Lo Celso, de solo 23 años, tan solo se queda una temporada en el Betis, demostrando que es uno de los grandes valores de Argentina. En el PSG no le fue tan bien como esperaba, quizás ese salto a liga inglesa sea el puntapié necesario para ese salto más grande en Europa.



