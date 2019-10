Ahora no, joven: Gareth Southgate niega que vaya al Tottenham en reemplazo de Pochettino

Cuando el río suena es porque piedras trae. Y en el Tottenham las aguas están bastante movidas luego de dos goleadas seguidas (7-2 ante el Bayern por Champions, y 3-0 frente al Brighton por la Premier), a tal punto de que en Inglaterra los rumores no hacen más que colocar a Mauricio Pochettino fuera del equipo al que llevó a la final de Europa la temporada pasada. Es más, hasta ya le tienen reemplazo: nada menos que Gareth Southgate , el técnico de la Selección de Inglaterra.



Sin embargo, el entrenador de 'Three Lions' salió rápidamente al frente de los rumores para aclarar los mismos, desvincularse de los 'Spurs' y confirmar su compromiso como seleccionador.



" Soy el seleccionador de Inglaterra y es un gran privilegio hacer este trabajo. Hay mucho por hacer aquí. Creemos que el equipo puede seguir mejorando y hasta que me digan lo contrario, 2022 es la fecha de finalización de mi contrato, eso es todo", dijo el inglés de 49 años, que estará en el puesto como mínimo hasta el Mundial de 2022.



" No tengo necesidad de decir que tengo la puerta abierta a todo", sentenció.

Sacar a Pochettino, un dineral

Mover al técnico argentino no sería un buen negocio en Tottenham, pues el club tendría que indemnizarlo con 32 millones de libras, casi 36 millones de euros, a no ser que fuera fichado por otro equipo.



Tottenham no está dispuesto a pagar tal monto, menos con la campaña recién iniciada. Creen y confían en que aun se pueden reponer y volver a ser el equipo que clasificó a la final de la Champions League la temporada pasada.



Tottenham se encuentra en la sexta posición de Premier League, con 11 puntos de los 21 que se han disputado hasta la fecha. Su próximo partido liguero es ante el Brighton, un duelo para reencontrarse con la victoria.

