Kompany explicó cómo Guardiola y el City 'ayudaron' a Bélgica a vencer a Brasil en el Mundial

El Mundial Rusia 2018 aún se 'juega'. Meses después de que concluyera la Copa del Mundo que vio a Francia coronarse por segunda vez en su historia, las historias que se dieron durante ese tiempo recién salen a la luz. Y esta vez ha sido el belga Vincent Kompany el que ha revelado cómo Guardiola y el Manchester City 'ayudaron' al triunfo de su selección ante Brasil en cuartos de final.



Kompany , recordemos, fue quien forzó con un cabezazo el primer gol de Bélgica, y este viernes contó todo lo que sucedió en la previa a ese encuentro y en especial a ese tanto.



"La historia de ese gol es interesante. La víspera, en el hotel, no lograba dormir y tomé una pastilla pero olvidé poner el despertador. Resultado: por la mañana, durante la primera reunión yo no estaba", comentó el central en un reportaje que emite hoy la cadena pública belga RTBF sobre el desempeño de su selección en Rusia.



Kompany se perdió así la parte de la charla técnica en la que el seleccionador, el español Roberto Martínez, disertaba sobre las jugadas a balón parado.



El jugador del Manchester City se excusó por el retraso y pidió que el segundo entrenador, Thierry Henry, le resumiera lo que se había tratado hasta entonces sobre jugadas a balón parado.



"Entre los dos, cambiamos completamente los planes previstos. Le dije que Brasil defendía exactamente igual que el Manchester City. Había visto al seleccionador nacional brasileño con Pep Guardiola en nuestro centro de entrenamiento en el City. Copiaron exactamente lo que hace el City. Y conozco las debilidades del sistema", recuerda.



Ya en el partido, el defensa belga participó en el gol que abrió el marcador en el minuto 13 en un tiro de esquina que cobró Nacer Chadli, a quien le habían pedido que sirviera al primer palo.



"Si miras las imágenes, hago una carrera que corta las dos líneas y nadie de la primera línea, la que está dedicada a despejar el balón, me ve llegar", prosigue el futbolista belga, que se anticipó a los dos zagueros brasileños encargados de defender el primer palo y peinó el balón hacia atrás con la cabeza.

Vincent Kompany, que creyó haber marcado hasta que descubrió que en última instancia el brasileño Fernandinho había desviado el balón contra su propia meta, atribuye su incursión entre líneas al cambio de planes decidido en la charla que mantuvo con Herny y propiciada accidentalmente por un somnífero.



"Es una locura", añadió el defensa de 32 años que recordó que Bélgica se enfrentó en el Mundial contra Brasil, Francia y dos veces contra Inglaterra.



"¿Quién habría creído hace algunos años que habríamos terminado terceros enfrentándonos con esos adversarios? Estoy orgulloso de nuestro recorrido", concluyó Kompany sobre una Bélgica que perdió en la semifinal contra Francia (1-0) pero se impuso contra Inglaterra (2-0) en el duelo por el tercer y cuarto puesto. EFE