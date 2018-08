A pesar de que tiene 25 años y mucho qué aprender, Loris Karius ha sido 'vapuleado' desde jugó la final de la Champions League ante el Real Madrid. Y es que los fanáticos no olvidan los errores del portero de Liverpool.



Por eso, Jürgen Klopp se refirió al tema y contó detalles sobre qué le dijo esa noche en el Estadio Olímpico de Kiev en Ucrania. El técnico alemán reconoció que le fue difícil hablar con el portero sobre el tema.

"No tenía las palabras correctas, no sabía qué decir. No estaba ni enojado ni desilusionado con él. Sólo vi su situación y a todos nos hubiese gustado tener las palabras adecuadas en ese momento", declaró Klopp.

El técnico de Liverpool explicó que en el vestuario nadie optó por no decirle nada. Esa noche, Klopp reveló que habló con Karius y le dijo algunas palabras de aliento.



Cabe señalar que Loris Karius, tras la llegada de Alisson Becker, Actualmente, no tendrá tantos minutos como titular. Por ende, el arquero de 25 años podría llegar al Besiktas en busca de mayor continuidad.