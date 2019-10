Lo ama, pero no le da espacio: la gran contradicción de Pep Guardiola en el Manchester City

Las contradicciones en el fútbol muchas veces se pagan caro. La de Pep Guardiola ; sin embargo, no parece ser un caso de vida o muerte, pero sí que deja algunas interrogantes que son difíciles de responder en su Manchester City , especialmente en el mediocampo. Y es que una de las joyas de la cantera ‘citizen’ parece no tener lugar en el cuadro de Etihad, aunque su entrenador haya confesado en más de una ocasión estar “enamorado de él”.

Se trata de Phil Foden, inglés de 19 años que es un fijo en la sub21 de su país, pero que todavía no tiene la continuidad que hubiese deseado en el equipo que es hincha desde niño. Desde la llegada de Pep a Manchester, el nombre de la joya se ha repetido más de una vez como el diamante en bruto que tiene que pulir Guardiola; sin embargo, el camino no ha sido del todo claro entre ambos.

Phil Foden le anotó un gol al Dinamo Zagreb por la segunda fecha de la Champions League.

En la 2017/18 debutó con 17 años en un partido de Premier League ante el Tottenham y ya era imposible no ilusionarse, pero sus propios compañeros no lo dejaron lucirse en los siguientes años. Suena mal, pero a lo que hago referencia es a la competencia dentro del vestuario del bicampeón de Inglaterra que no le ha dado espacio a Foden en otro lugar que no sea el banquillo.

Siendo un mediapunta –o interior– que también se puede encontrar por fuera, los Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, David Silva, Riyad Mahrez o hasta Rodri en esta última temporada le han ganado la pulseada, no solo por edad, sino también por rendimiento. Pep ya dijo que se siente mal por no darle minutos, pero que es difícil teniendo tantas estrellas consagradas por delante.

18. Kevin De Bruyne - Bélgica (Wolfsburgo - Manchester City / 2015): 76 millones de euros. (Foto: AFP) El Manchester City pagó 76 millones de euros por Kevin de Bruyne. (Foto: AFP)

Esto ha hecho que en estas dos últimas campañas, Phil solo tenga poco más de 337 minutos (¡menos de cuatro partidos!) con la camiseta de su club en Premier League. A ello, eso sí, le puede sumar una mayor continuidad en los campeonatos locales (FA Cup, Community Shield o Carabao), donde Guardiola suele darle más minutos con los que no cuenta en la Primera División.

Casos similares

Desde la llegada del dinero de Emiratos Árabes Unidos al City Football Group, la inversión en jugadores de talla mundial fue la tarea primordial para competir por los primeros lugares de la Premier League. De esa manera, Vincent Kompany, David Silva, Yaya Touré y compañía empezaron a ser la cara del club, que empezó a conseguir los resultados que deseaba cuando en la 2011/12 levantaron su primera Premier League en el siglo XXI.

David Silva está en el Manchester City desde la temporada 2010/11 y desde la presente es el capitán del equipo.

Con los resultados llegó el éxito del proyecto deportivo y, de esa manera, la oportunidad de ampliar el área de acción. Por eso, más allá de formar un primer equipo que esté a la altura del FC Barcelona o Real Madrid, también se esforzaron por hacer que su fútbol base empiece a sacar talentos de primer nivel y todo hace indicar que van por buen camino.

En los últimos años, nombres propios como Jadon Sancho, Brahim Díaz o Eric García han sido de lo más potente que ha pasado por la Academia del Manchester City con la intención, obviamente, de generar una sensación de pertenencia que se termine consolidando en el equipo que ahora dirige Pep Guardiola.

Jadon Sancho se fue al Borussia Dortmund por menos de 8 millones de euros. (Bundesliga)

Pero ahí es donde entra la gran contradicción. La calidad en la plantilla del equipo reduce las posibilidades de los canteranos de tener minutos en el Etihad Stadium, lo que ha obligado a dos de ellos (Sancho y Díaz) a buscar oportunidades en otros lugares, como el Borussia Dortmund y Real Madrid respectivamente.

En el caso de Foden hay un poco más de paciencia, pero de no contar con más minutos esta temporada seguro que eso terminará por cambiar su opinión. Sancho tomó una gran decisión al decidir seguir su carrera en Alemania, donde ya es parte de la columna vertebral del ‘Vendaval’ con la misma edad que tiene su compatriota del City.

Eric García | Manchester City. (Getty Images) En España señalan a Eric García como el nuevo Gerard Piqué. (Getty Images)

Eric García, quien llegó desde el FC Barcelona, también pasa por algo similar, aunque lo suyo todavía tiene un mayor tiempo de adaptación. Con 18 años es un asiduo convocado por la sub21 de la selección española y recientemente ha sido ascendido al primer equipo de Pep, debido a la lesión de Aymeric Laporte.

Al igual que Phil, es de los que suele tener continuidad en los torneos domésticos, pero se verá su importancia cuando el entrenador nacido en Santpedor termine de darles la confianza en los partidos importantes, como en su momento hiciera con Sergio Busqeuts, Pedro Rodríguez o Joshua Kimmich.

