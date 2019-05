Paulo Dybala, incómodo con Cristiano y con Messi, pero incapaz de liderar un equipo top

El fútbol es un deporte de 11 en el que se atesoran los galardones individuales. A nivel global, el Balón de Oro, la Bota de Oro y el Golden Boy son los premios más codiciados; localmente, cada liga o torneo tiene sus condecoraciones al goleador, mejor arquero, etc. Pero un individuo, uno solo, difícilmente gane un campeonato.

Al parecer, de eso eran capaces Leonidas da Silva, Garrincha, tal vez Pelé y otros 'monstruos' de los que (casi) no tenemos registro audiovisual. Pero la táctica y su rigurosidad han ido avanzando y cerrándole espacios a los talentosos. En este contexto, acaso Diego Maradona en el Napoli sea el único caso.

Salió el trailer del documental de Diego Maradona, quien ganó cinco títulos en el Napoli. Llegará al cine el 14 de junio. (Foto: difusión / Video: The Guardian)

Porque luego del 'Pelusa', ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Ambos siempre necesitaron un socio –al menos uno– para poder brillar y alcanzar títulos colectivos. La 'Pulga' ha tenido a Dinho, Xavi, Iniesta, Neymar; ahora a Suárez, e incluso Ter Stegen. 'CR7' disfrutó de la compañía de Rooney (en el Manchester), Benzema, Modric, Ramos. Una lista a la que Paulo Dybala no quiere entrar.

El 99.99% de futbolistas en el mundo se sentirían bendecidos por compartir equipo con Messi y Cristiano. Hacerlo con ambos sería un privilegio inigualable. Volantes y delanteros han formado los mejores dúos o tridentes con ellos dos, gracias a sus sacrificios en cuanto a posición y obligaciones tácticas. Paulo Dybala no.

Dybala y Messi se enfrentaron por última vez en la edición 2017/18 de la Champions, en fase de grupos. (Foto: AFP) Dybala y Messi se enfrentaron por última vez en la edición 2017/18 de la Champions, en fase de grupos. (Foto: AFP)

Dybala vs. Messi: el problema de la posición

Lo que es un sueño para todos viene siendo una pesadilla para el '10', surgido en Instituto de Córdoba y fichado por el Palermo con solo 16 años. "Va a sonar raro lo que diré, pero es difícil jugar con Messi", dijo hace año y medio. Y explicó: "Ocupamos la misma posición y trato de respetar su espacio [...] Seguramente soy yo el que tengo que adaptarme a él, ayudarlo y hacerlo sentir bien".

Varios meses después, Lionel Messi dijo entender a Dybala. "He hablado con Paulo y lo que dice es verdad. En la Juventus juega como yo, buscamos los mismos espacios... En la selección se va un poco más a la izquierda y eso es difícil, así que entendí muy bien lo que dijo. No hay nada que aclarar".

Esa imposibilidad no lo sacó de la Selección Argentina, pero sí lo relegó aún más al banco. En el Mundial solo jugó un partido y su primer gol con la 'albiceleste' llegó recién en su partido 18, contra México en noviembre, y sin Messi en la cancha. Parece que se tomó a pecho lo de aparecer como sucesor de 'Lio'. Antes no.

Dybala y Messi han jugado juntos en la selección 13 veces, pero el único gol de la 'Joya' fue ante México, sin 'Lio'. (Foto: Getty / Video: Televisa)

Dybala vs. Cristiano: el problema de la adaptación

El portugués llegó esta temporada a la Juventus como el jugador que traería las armas y la jerarquía que al octacampeón italiano le faltaban para ganar, de una vez, la Champions League. "No se les puede comparar porque si bien tienen una enorme influencia, son diferentes", dijo Dybala en enero, tras compartir seis meses con Cristiano. "Soy afortunado por jugar con los dos", remató.

Sin embargo, esta fue su peor temporada en la 'Juve': cinco goles en la liga y otros cinco en la Champions. En la Serie A disputó solo 22 fechas de titular, de los cuales apenas 7 fueron en 2019. Y en la 'Orejona', sus cinco anotaciones ocurrieron en la fase de grupos. Es decir, este año ha sido casi invisible para su técnico.

Tanto que en febrero, luego de que Massimiliano Allegri agotara las tres variantes ante Parma, Paulo Dybala se fue del estadio. "No se comportó como un capitán ni como alguien que lleva la '10' de la Juventus, pero se disculpó y lo entiendo", contó días después el entrenador 'bianconero'.

Ante, Sassuolo, Cristiano anotó y celebró en homenaje a Dybala, quien se había ido molesto por el cambio. Y luego, le 'quitó' un gol ante Young Boys. (Foto: captura / Video: Upsocl)

¿Qué pasa con la 'Joya'? Cristiano no juega como Messi (ni como Dybala, por ende), sino de '9'. Y para Allegri, es irresistible usar un 4-3-3 con el luso al medio, por una banda Bernardeschi –de gran temporada– y por la otra, Mandzukic, generoso para el recorrido y capaz de hacer relevos con 'CR7' porque también juega de 'punta'.

El talento de Paulo Dybala no bastó para eclipsar a los extremos de la Juventus. Podría arrancar desde la derecha, pero 'Berna' está en un nivel muy alto. Y en los últimos partidos que Allegri no tuvo más opción que utilizar un 4-4-2, con el cordobés en la cancha, la 'Vieja' no ganó (1-2 ante Ajax y 0-2 ante Roma).

¿Manchester es el lugar ideal?

Lo que a todas luces se ve como un problema propio, para Paulo Dybala y su enterno, es 'culpa' de Cristiano Ronaldo. "Fuera de él no hay problema; los problemas están dentro. No puedes contra él y Paulo es joven, quiere jugar", dijo Gustavo, su hermano.

En Radio Impacto Córdoba, Gustavo anticipó el fin del ciclo de la 'Joya' en la Juventus: "Muchos jugadores están infelices, no solo Paulo. No será el único que se va". Y como el mercado ya empezó a moverse, el periodista Ian McGarry, experto en fichajes, asegura que el Manchester United le abriría las puertas.

Un equipo cuya identidad está en proceso de reconstrucción –Paul Pogba es el abanderado– puede sumar a un futbolista muy hábil y con el mismo problema. Parce que Paulo Dybala necesita volver a saberse la estrella. La 'Joya' que solo brilla si otros diamantes no están cerca. Por lo visto, aún no tiene la capacidad para liderar a un grande, pero en el fútbol, ya se sabe, nada está escrito.

Sorprenden las declaraciones del hermano de Dybala, pues en la cancha y en las redes parece que son 'uña y mugre'. (Foto: Twitter) Sorprenden las declaraciones del hermano de Dybala, pues en la cancha y en las redes parece que son 'uña y mugre'. (Foto: Twitter de Cristiano Ronaldo)

► Pretendientes no le faltan: los equipos que pelean con Atlético de Madrid por el fichaje de Dybala



► El Atlético se resigna: Dybala y un crack más como opción para tapar la salida de Griezmann al Barcelona



► Acompañará a Cristiano Ronaldo: el crack del Real Madrid que Pirlo quiere para reforzar a la Juventus



► "Eres muy pequeño para hablar": la polémica de Cristiano Ronaldo con Florenzi en el partido ante la Roma [VIDEO]