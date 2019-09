'Cachetazo' a Real Madrid y Barcelona: esta es la fórmula para retener a Van Dijk casi hasta su retiro

Real Madrid y Barcelona se fijan en cada mercado de fichajes en los mejores jugadores del momento. En esa linea, el nombre del holandés Virgil van Dijk se ha colocado en la agenda de los grandes de España, pero en el Liverpool no han tardado en cerrar las puertas de todas las formas.



Según 'Mirror', el último campeón de la Champions League quiere renovar el contrato del defensor de 28 años cuanto antes. Para ello, le ha planteado mejorarle el sueldo con un contrato hasta el 2025. Prácticamente este nuevo vínculo obligaría al ex Southampton a retirarse con la camiseta 'Red'.

El plan de Liverpool pasa por pagarle a Van Dijk 11,5 millones de euros y una serie de bonus por objetivos individuales como partidos jugados o encuentros con la portería a cero. Tal como apunta la citada fuente, hay un acuerdo verbal entre las partes y el anuncio oficial se daría en las próximas semanas.

De esta forma, el Liverpool se impondría ante un Real Madrid y Barcelona que ansiaban con fichar al holandés, cuya carrera deportiva sigue en franco ascenso desde la pasada temporada. Tras ganar el premio al mejor jugador de la UEFA, ahora Van Dijk apunta al The Best y Balón de Oro.



"El Balón de Oro no es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo", aseguró el futbolista hace unos meses.



