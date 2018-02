River Plate vs. Vélez Sarsfield : se ven las caras este sábado en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires por la fecha 17 de la Superliga Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo todavía no logran encontrar los resultados y la posición en la liga es cada vez más complicada. El cotejo dará comienzo a las 05:15 p.m. Perú y 07:15 p.m. Argentina. El canal de televisión encargado de la transmisión será TNT Sports.

El 'Millonario' no logra despegar. La mala primera parte, marcada también por la eliminación en la Copa Libertadores parece haber generado rezagos que no pueden ser superados. Hace dos cotejos no conocen la victoria, y el ciclo de Gallardo entraría en los puntos para darle fin.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 05:15 p.m. - Colombia 05:15 p.m. - Ecuador 05:15 p.m. - México 04:15 p.m. - Brasil 07:15 p.m. - Bolivia 06:15 p.m. - Chile 07:15 p.m. - Argentina 07:15 p.m. TNT SPORTS Uruguay 07:15 p.m. -

Sin embargo, el estratega hace oídos sordos y buscará dejar atrás el empate ante Godoy Cruz registrado la fecha pasada. A pesar de que Lucas Pratto anotó, la hinchada siente que el atacante todavía está en deuda.

Ubicado en la decimonovena posición, el elenco millonario enfrentará a un también alicaído Vélez Sarsfield, el cual no logra salir de la mala posición en la que se encuentra. Luis Abram sería titular en el conjunto argentino como lateral izquierdo.

Vélez Sarsfield vs. River Plate: alineaciones probables

Vélez Sarsfield: Rigamonti; La Fuente, Laso, Torsiglieri, Abram; Cáseres, Domínguez, Robertone; Mainero, Vargas, Zárate.



River Plate: Armani; Montiel, Maidana,Martínez, Saracchi; Ponzio, Zuculini, De la Cruz, Quintero; Pratto, Mora.