Newcastle está en problemas y tendrá que buscar soluciones inmediatas: Sandro Tonali no podrá jugar durante 10 meses, debido a una suspensión por estar involucrado en apuestas deportivas. Esta ausencia altera todos los planes de ‘las urracas’, que ficharon al centrocampista italiano con el afán de ser titular y convertirse en solución; sin embargo, fue todo lo contrario. Los dirigidos por Eddie Howe comienzan a apuntar en el mercado de fichajes y ya tienen opciones.

Tonali ha sido pieza clave en el esquema de Newcastle, desde su llegada al club inglés a cambio de 52 millones de libras del AC Milan. Ya sobre la mesa hay algunos nombres, pero uno que parece haber tomado mayor fuerza es Scott McTominay, tasado en 25 millones de euros.

El centrocampista escocés es poco considerado en Manchester United y está tasado por 25 millones de euros. Con 26 años de edad, tiene contrato hasta el año 2026, aunque el no ser tan usado por Ten Hag podría darle una facilidad de salida, pensando también en un ingreso económico.

Scott McTominay, jugador de Manchester United. (Foto: Getty Images)

Aunque hay un interés real del West Ham, el saber que Tonali no podrá volver a los terrenos de juego hasta agosto de 2024, hace que McTominay no vea con malos ojos salir de Old Trafford tras más de diez años y poner rumbo a Newcastle, ya que su presencia en el once junto a Guimaraes estaría más que asegurada.

Si la operación no lega a concretarse de la mejor manera, hay otro objetivo del equipo inglés: Kalvin Phillips. El mediocampista tiene claro que su salida de Manchester City es por un afán de tener más minutos, por lo que sería otro de los fuertes candidatos.





¿Qué sanción tiene Sandro Tonalli?

Sandro Tonali, de tan solo 23 años, vive uno de los momentos más difíciles de su carrera, tras estar involucrado en juegos de apuestas ilegales en Italia. El jugador del Newcastle, tras haber sido acusado por la Fiscalía, admitió su involucramiento y haber participado en apuestas en partidos de fútbol, incluyendo encuentros del Milan y del Brescia, equipos en los que jugó el centrocampista italiano.

Las autoridades ya le han comunicado que estará inactivo durante diez meses y además tendrá que pagar una importante multa. Además, la multa será superior a los 12,500 euros acordados entre la fiscalía y Nicolò Fagioli (7 meses suspendido), otro jugador que también participó en las apuestas ilegales relacionadas con el fútbol. Pero eso no es todo; el deportista tendrá que asistir a terapia durante seis meses y participar en al menos 10 reuniones públicas sobre los efectos negativos de las apuestas.

Sandro Tonali tiene contrato con el Newcastle United hasta el 30 de junio de 2028. (Foto: Getty Images)

Algunos expertos en leyes deportivas consideraban que los involucrados podrían haber recibido una sanción de entre dos a cuatro años, pero su disposición para colaborar y el hecho de que no haya incitado a otros jugadores a apostar fueron factores determinantes para reducir su pena.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR