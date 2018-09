Luego de su buen papel en el Mundial, la Selección de Inglaterra enfrentará a España y Croacia en el grupo A4 de la UEFA Nations League. Y a diferencia de la lista de Rusia 2018, en esta Gareth Southgate sí realizó algunos cambios significativos.

Se trata de Luke Shaw, quien regresó a la Selección de Inglaterra luego de 17 meses. Y en medio de la antesala a la UEFA Nations League, el lateral del Manchester United hizo una dura confesión.

Shaw reveló que estuvo a punto de perder la pierna derecha en 2015 tras una dura lesión en un partido ante PSV en la Champions League. En ese momento, el lateral se lesionó, lo que obligó a que se pierda el resto de esa temporada.

"Tuve muchas complicaciones con mi pierna derecha en el que fue el peor momento de mi carrera. Nadie sabe lo cerca que estuve de perderla. Yo no lo supe hasta seis meses después cuando el doctor me lo comentó", aclaró Shaw. "Sin embargo, ya no me preocupo de eso. Me siento fuerte", agregó.

Cabe señalar que Luke Shaw fue convocado por Gareth Southgate luego de un buen arranque de temporada con el United. A pesar de que los 'Diablos Rojos' no han ganado todos sus partidos, el lateral ha tenido la confianza de Mourinho.