¿Cómo entender la lógica de la FIFA en la entrega de los premios 'The Best'? Por ejemplo, Courtois fue elegido el mejor arquero del mundo, pero no estuvo en el equipo ideal del año. Salah tampoco compuso el XI FIFPro, pero estuvo nominado, con Modric y Cristiano Ronaldo, al galardón a mejor del 2018.

En esa linea, el crack del Liverpool ganó el premio 'Puskas'. Sin embargo, la decisión de la FIFA fue cuestionada en redes sociales por usuarios quienes consideran que hubo mejores goles que el atacante egipcio marcó en la pasada Premier League.



Y uno de ellos, pero que ni por asomo estuvo entre los nominados al 'Puskas', fue el de Jermain Defoe, quien marcó el mejor del gol del mes con el Bournemouth el mismo diciembre que Salah le anotó al Everton.



La Premier League entendió que el gol de Salah fue bueno, pero no tenía posibilidad de igualar la obra de arte de Defoe. Por consiguiente, el futbolista inglés de 35 años ganó el premio al 'Gol del Mes'.