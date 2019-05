¡A pedido de Cristiano Ronaldo! Juventus va por figura intocable del Barcelona para verano

Juventus se hizo de Cristiano Ronaldo esta temporada con la esperanza de levantar la Champions League y coronar su gran etapa en Europa. El portugués llegó procedente del Real Madrid con bombos y platillos con la esperanza de llevar al equipo turinés a lo más alto del fútbol mundial; sin embargo, esto no pudo ser así. La caída a manos del Ajax hizo replantear objetivos. No les puede volver a pasar. Para verano quieren reforzar el equipo para fijar nuevos objetivos.

Ganar el trofeo de la Serie A de Italia no es suficiente. Llevan demasiados años ganándola y ya no es un objetivo primordial. Necesitan un cambio y quieren empezar desde atrás, desde el arco, por eso tienen en mente la contratación del portero estrella del Barcelona , Marc-André Ter Stegen.

Según Diario Gol, el alemán es para la 'Juve' el ideal para reemplazar a Gianluigi Buffon, quien partió al PSG y dejó la posta a Wojciech Szczesny pero este no está dando el nivel que se esperaba y, claro, no se acerca nada al italiano. No es un 'salvador de partidos'.

La esperanza de contar con Ter Stegen está activa y están dispuestos a desembolsar hasta 100 millones de euros. Una cifra de locura para el guardameta que fue una de las figuras en el triunfo del Barza en el Camp Nou ante Liverpool por la ida de semifinales de Champions League.

El interés existe pero es algo muy difícil de concretar. Marc-André está más que cómodo en el Barcelona. La posibilidad de lograr el tan afanado 'triplete' esta temporada (LaLiga, Copa del Rey y Champions League) es algo que lo motiva y que lo haría reafirmar su idea de quedarse.

