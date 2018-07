Palabra de crack. El guardameta italiano Gianluigi Buffon , excapitán de Juventus y flamante incorporación del PSG para la temporada 2018/19, no fue ajeno al posible fichaje de Cristiano Ronaldo por la 'Vecchia Signora' y afirmó que no le sorprendería su arribo al club turinés y que, en cambio, lo haría feliz.



"No me sorprendería ver a Ronaldo en el Juventus , me haría feliz porque es lo que necesita el mundo del Juventus, encontrar nuevos ídolos y exaltarles" , afirmó Buffon en una entrevista para la cadena privada italiana 'Sky Sport', este lunes.



El meta de 40 años fue presentado en París como nuevo jugador del PSG , y explicó que no le fastidiaría el hecho de no poder coincidir con Cristiano en la Juventus , en caso el fichaje del portugués termine confirmándose en los próximas días.



"No me molestaría. Me molestaron los dos goles que me metió en la final y los que me metió el año pasado" , bromeó 'Gigi', que trajo al recuerdo el doblete que Ronaldo encajó contra la Juventus en la final de la Champions League 2017 y en los cuartos de final de la última edición del torneo.



Las declaraciones del nuevo portero del PSG se producen en un momento clave para el llamado a ser el 'bombazo del siglo', que terminaría con la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus .