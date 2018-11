Con el tiempo se van revelando detalles que la opinión no pública no conocía o no podía confirmar. La partida de Mesut Ozil del Real Madrid trajo consigo la estabilidad que pedía Carlo Ancelotti en ese momento del 2013 cuando el alemán era uno de los pilares del equipo, mas no la comodidad del propio Cristiano Ronaldo , que veía como su principal socio se iba al Arsenal, siendo no ‘mimado’ por la dirigencia madridista y el propio Florentino Pérez.



Así lo ha confesado el propio Ozil al diario ‘Mirror’ en una entrevista en este lunes en propios palabras del actual delantero de la Juventus. "La venta de Ozil es una mala noticia para mí. Fue el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara al gol. Estoy enojado por la marcha de Ozil", ha reconocido ahora el jugador alemán para la prensa inglesa. Como se recuerda en la época de Mourinho, Ozil era el asistidor de Cristiano en aquel Madrid.



Todo fue muy rápido: "Durante el fin de semana estaba seguro de que me quedaría en el Real Madrid, pero luego me di cuenta de que no tenía la fe del entrenador (Ancelotti) ni de la directiva", dijo alguien que sería 'Gunner' a cambio de 45 millones de euros, una cifra bastante alta para la época, pero que ahora no tiene mucha diferencia por los precios de ahora.



"Soy un jugador que necesita esta fe y eso es lo que sentí por parte del Arsenal, por eso me uní a ellos", apuntó cuando aterrizó en Inglaterra. Ozil no ha logrado un sinnúmero de títulos con los londinenses, pero sí una estabilidad que no tenía con Ancelotti.