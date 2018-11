No tiene filtro cuando se trata de Mauro Icardi. Wanda Nara ha vuelto a la polémica, luego de una serie de comentarios en relación a su esposo y representante (Icardi) en comparación con Cristiano Ronaldo , la estrella de la Juventus de Italia. Luego de que el delantero de la Selección Argentina fuera suplente en el último partido del Inter de Milán, Wanda disparó ante los medios con respecto a la producción goleadora de Mauro y de Cristiano.



"Mauro ha marcado casi los mismos goles que Cristiano Ronaldo (6-7), pese a haberse perdido tres partidos de Liga en la Serie A. Me gustaría ver a Cristiano sentado tranquilamente en el banquillo, como le sucedió a Icardi con el Genoa, mientras su equipo marca cinco goles pudiendo él hacer tres tantos", comentó la esposa y representante del '9' del Inter.



Wanda Nara pasó rápidamente de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi para negar los rumores que hablan de una mala relación entre el crack del Barcelona e Icardi: "Han crecido juntos en el Barça, tienen bellísimos recuerdos de aquellos primeros años en los juveniles junto a Messi. Entre ellos también hay una bonita amistad. Cuando hemos estado en Barcelona nos hemos juntado con más amigos". Como se sabe, se había comentado que Messi no quería a Mauro en la Selección, pero esto ha pasado a ser más un rumor que una confirmación.



Mauro Icardi se prepara para el partido de esta noche frente al Barcelona en el Giuseppe Meazza, en donde anda en busca de un gol y triunfo para el Inter de Milán.