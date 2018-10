Puede perder una fortuna si es que el caso continúa. Cristiano Ronaldo fue demandado por Kathryn Mayorga y el proceso continúa su camino. No obstante, el delantero de la Juventus podría perder más de 2050 millones de euros de 18 marcas publicitarias que lo patrocinan en la actualidad. ‘CR7’ afronta un caso que podría afectarlo de por vida.



Cristiano Ronaldo, sobre el que pesan unas acusaciones de violación en Estados Unidos, tuvo una relación "completamente consentida", según un comunicado de uno de los abogados del jugador, retomado este miércoles por los medios portugueses.



" Ronaldo se ve obligado a romper el silencio", comenzó por afirmar Peter Christiansen, abogado del delantero de la Juventus, en un comunicado enviado por Gestifute, la empresa que gestiona la carrera del jugador luso.



El futbolista "niega firmemente todas las acusaciones (...). Lo que ocurrió en Las Vegas en 2009 fue completamente consentido", añadió el abogado.



La estrella portuguesa se encuentra en ojo del huracán tras unas acusaciones de violación en Estados Unidos, un asunto que se remonta a hace casi diez años.



La pasada semana la policía de Las Vegas abrió una investigación sobre las acusaciones realizadas por Kathryn Mayorga, hoy en día de 34 años, que afirma en una denuncia que el futbolista la violó el 13 de junio de 2009.



Cristiano había ya "firmemente" desmentido estas acusaciones, explicando que la violación es "un delito abominable". Pero, desde entonces, algunos medios han publicado extractos de un supuesto acuerdo que el jugador habría firmado con la denunciante.



" Cristiano Ronaldo no niega que haya aceptado sellar un acuerdo", pero "los documentos que supuestamente contienen declaraciones del señor Ronaldo y que han sido reproducidos en la prensa son pura invención", según el abogado del jugador.



"Este acuerdo no constituye una confesión", subrayó, destacando que " Ronaldo se limitó a seguir los consejos de sus asesores para poner fin a unas acusaciones escandalosas contra él" y que "arruinan su reputación".



"Por desgracia, está ahora implicado en un tipo de contencioso muy común en Estados Unidos", consideró el abogado, lamentando que al dar curso a estas informaciones, los medios participen en una campaña de "difamación".



" Ronaldo confía en que la verdad prevalecerá" y que las leyes del estado de Nevada "serán respetadas", concluyó Christiansen.



Fuente: AFP