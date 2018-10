Pensó que iba a seguir, pero sucedió todo lo contrario con el 'Pipita'. Cuando Juventus contrató a Cristiano Ronaldo , los aficionados del cuadro biancoero imaginaron una ofensiva competitiva con Gonzalo Higuaín. Sin embargo, los directivos y el comando técnico ya tenían planificada la partida del ex Real Madrid y Napoli.

Gonzalo Higuaín contó a La Gazzetta dello Sport que el fichaje de Cristiano Ronaldo decidió su futuro en Juventus. El atacante deseaba seguir para reencontrarse con 'CR7' - antes jugaron juntos en el Madrid -, pero el destino lo llevó a otra ciudad de Italia.

"Parece que, de pronto, se rompió algo. Luego ficharon a Cristiano", reveló Higuaín, todavía sorprendido por el movimiento que hicieron desde Juventus y la forma en cómo manejaron este tema.

"La decisión de salir no es mía. He dado todo por la Juventus, he ganado varios títulos, pero con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y que estaban buscando una solución. La mejor fue venir al Milan", agregó.

Precisamente, sobre su arribó al cuadro 'rossonero' en el mercado de verano, comentó que no demoró mucho tiempo en aceptar la propuesta, pues de parte de la institución hubo gran interés desde el principio.

"Elegí AC Milan porque me gustó la convicción con la que vinieron a buscarme y la convicción que tienen depositada en el proyecto. Leonardo, Maldini, Gattuso conocen bien al club y Elliott ha hecho un gran esfuerzo por mí", finalizó Gonzalo Higuaín.