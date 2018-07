Cristiano Ronaldo oficializó su fichaje por la Juventus la semana pasada. Sin embargo, este histórico traspaso pudo haberse pactado mucho antes, justo en el día que Portugal y Uruguay se enfrentaron en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.



Según ha contado Rodrigo Bentancur, jugador de la Juventus , este se cruzó con el crack de Portugal en la prueba antidoping y quedó sorprendido cuando ' CR7' lo llamó por su nombre. Por esos días, el rumor sobre su llegada a la 'Vecchia' era apenas una trascendido.

"En el Mundial me tocó ir al doping con Cristiano. Me saludó lo más bien y hasta me llamó por mi nombre. Yo no entendía cómo lo sabía. En ese momento había rumores de su traspaso, pero ni le pregunté si iba a jugar en Juventus ”, dijo Bentancur en declaraciones a TyC Sports sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo.



Y agregó: “Estuvimos hablando un ratito, fuera de la cancha me pareció una gran persona. A mí me cambiaron de lugar en el vestuario con su llegada. Estoy contento por su contratación. Me tocó enfrentarlo, es un jugador extraordinario, lo demostró en toda su carrera. Hay que aprovecharlo lo mejor posible”.



Hay que recordar que Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus por 105 millones de euros y tras jugar durante nueve temporadas en Real Madrid. El portugués espera construir una gran historia tal como hizo en el fútbol de España.