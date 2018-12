Cristiano Ronaldo perdió el Balón de Oro 2018 ante Luka Modric pese a la gran temporada que firmó con el Real Madrid, Portugal y Juventus. El crack luso se quedó con las manos vacías por primera vez en dos años y su entorno no tardó en expresar su malestar.



Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, utilizó su cuenta de Instagram para criticar que el '7' del Real Madrid no haya ganado el anhelado premio que entregó 'France Football' el último lunes en París.



"Por desgracia, este es un mundo que vive de la pobredumbre, la mafia y el hijo de puta del dinero. El poder de Dios es mayor que toda esa putrefacción. Dios tarda, pero no falla", publicó la hermana mayor de Cristiano Ronaldo.



Katia Aveiro, la otra hermana de Cristiano Ronaldo, fue por la misma linea de Elma. "Mejor jugador del mundo. Para quien entiende de fútbol, claro", escribió en Instagram.

El otro amigo de Cristiano Ronaldo

Por otro lado, el amigo de Cristiano Ronaldo, Miguel Peixa, también se mostró en desacuerdo con los resultados finales del Balón de Oro 2018.



"Es una gran falta de respeto hacia quien realmente ha hecho más que suficiente para ser considerado una vez más el mejor. Por más que quisieran que Cristiano no ganara, no podrían nunca pasar por encima de los números de la historia del fútbol y cerrar los ojos a quien realmente fue el mejor jugador del mundo otro año más".