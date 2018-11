Cristiano Ronaldo y un pasado que hubiera podido cambiar su destino en Italia

¿Te lo imaginas de rojo y negro vistiendo la camiseta del AC Milan ? Cristiano Ronaldo pudo haber sido fichado por los ‘rossoneros’, de acuerdo a una confesión del ex director general del club, Marco Fassone. El Milan tocó a la puerta del actual delantero de la Juventus, pero en lugar de haberle hecho una oferta, el dirigente confesó que persuadió para desistir de su fichaje hace un año atrás. Aquí la historia de las ‘negociaciones’ de Cristiano.



"Es cierto, Li Yonghong quería a Cristiano Ronaldo en el Milan", indicó Fassone a Il Sole 24 Ore. “Lo quería porque creía que tenía una gran fuerza en el mercado chino", continuó.



"El jugador quería irse de Madrid. Nos reunimos en julio de 2017 con su agente, Jorge Mendes, para averiguar el coste y su disponibilidad. Fue entonces cuando convencí al Milan de abandonar el sueño: Ronaldo era demasiado caro", sentenció el ex dirigente.



Fassone cree que el Milan tomó la decisión correcta al rechazar la contratación de ‘CR7’, aunque muchos aficionados del club de San Siro se preguntan qué hubiera pasado si Li Yonghong, antiguo propietario de la entidad, hubiera llevado adelante el fichaje del exmadridista. Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus y no deja de hacer goles.