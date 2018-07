No hay, hasta ahora, quien vea con malos ojos en Italia la llegada de Cristiano Ronaldo . Incluso aquellos que son ídolos de otros clubes. Es el caso del exseleccionado italiano Christian Vieri , quien pasó por la Juventus pero encontró en el Inter de Milán su mejor performance. El 'Toro' la tiene clara y alabó la posible llegada del crack portugués a la Serie A .

Para Vieri el tema es sencillo: un futbolista de la talla de Cristiano revalorizará esa liga a la que llegue. Y el exatacante sabe que hoy por hoy, el torneo italiano no pasa por su mejor momento.



"Para el fútbol italiano sería como ganar la lotería", dijo a 'BeIn Sports'. "La gente no habla mucho de la Serie A en el extranjero, porque no hay superestrellas. Ronaldo lo revitalizaría. Incluso estaría más motivado para ver la liga, todos los domingos el mundo se estaría preguntando qué hizo la Juventus y cuántos goles marcó Cristiano", añadió el mítico exdelantero italiano.



Christian Vieri , por sobre todo, es una voz más que autorizada para opinar tras sus más de 142 goles que anotó en el campeonato italiano.