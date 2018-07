Lo tiene decidido y se lo ha contado a su círculo más cercano. Con un fútbol que no gusta al lado de José Mourinho y con su titularidad discutida en el Manchester United, Paul Pogba tiene decidido cambiar de aires para esta – o la siguiente – temporada en el fútbol mundial. Con un agente (Mina Raiola) que lo ha acercado a varios clubes, el volante campeón del mundo le ha dicho a su representante que desea regresar a la Juventus de Italia.



¿La razón? Simple, el mejor jugador del mundo ha fichado por los turineses. Con Cristiano Ronaldo en el equipo, el panorama cambia. Antes se lo vendía a él como Arturo Vidal en busca de llenar las arcas financieras del club, ahora la Juventus apuesta por los mejores futbolistas del planeta para conquistar ese viejo anhelo: la Champions League.



Con un contrato de cuatro temporadas a cambio de más de 120 millones de euros de contrato, Cristiano Ronaldo hace de la Juventus el mejor proyecto deportivo de la actualidad. En Italia, la ‘Juve’ es ama y reina de la liga italiana, además de que ficha a los mejores prospectos para seguir conquistando la Serie A. Entonces, ¿por qué no volver se habría preguntado Pogba?



El tema está en el Manchester United, quien sí sería con buenos ojos la partida del volante, aunque no con una cifra menor a los 100 millones de euros. Con una inversión ya hecha de parte de los ‘bianconeros’, Pogba vería complicado su regreso rumbo a Turín.



Mourinho le ha dado carta abierta para que se busque club tras su buen Mundial , aunque no es fácil invertir más de 100 millones por un jugador que no mantiene regularidad. Solo en Italia, Pogba llegó a ser ese crack y, por eso, su sueño de regresar al Calcio.