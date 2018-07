Todo el mundo en Italia habla del posible pase de Cristiano Ronaldo a Juventus . La prensa italiana incluso menciona que el anuncio de la salida del crack portugués del Real Madrid y su llegada a Turín se daría esta semana. Uno de los que se ha mostrado contento por su llegada, a través de Instagram , ha sido Patrice Evra .

Resulta que el ex lateral de la Vecchia Signora hizo una publicación en vivo en la mencionada red social. Allí le aconsejó sobre su arribo a la Serie A y lo que significa vestir la camiseta bianconera.

"Todo el mundo me pregunta por Cristiano . No he hablado con él, pero mi consejo es que si quiere jugar hasta 2050 tiene que irse a la 'Juve'. Estoy muy agradecido a ese club porque, después del Manchester, he seguido ganando gracias a ellos (...) Están en mi corazón (...) Estarás en el próximo Mundial no como mascota, más bien como protagonista", le dijo Evra en Instagram .

Como se recuerda, 'CR7' y el lateral francés fueron compañeros en el United. En el club inglés ganaron la Premier y la Champions League con Sir Alex Ferguson.