Juventus se reforzó esta temporada con Cristiano Ronaldo con la esperanza de convertirse en el club más poderoso de Europa. Los turineses han llegado a la final de Champions League en los últimos años pero no la han ganado. Esta temporada quieren que sea distinto.

Dino Zoff, histórico de Juventus de los años 70 y 80, reconoció este martes que el club turinés es "mejor que el Real Madrid" esta temporada.

"El Juventus no es menos técnico o fuerte que el Madrid en el centro del campo y en la delantera. Este Juventus tiene potencial en muchísimos jugadores y todavía no hemos visto a (el alemán) Emre Can. No es para nada inferior al Real Madrid", explicó Zoff.

El portero conquistó seis ligas italianas, dos copas de Italia y una Copa UEFA en su participación con el cuadro turinés.

"El Juventus este año es mejor que el Real Madrid, porque tiene un centro del campo que da miedo. Emre Can, (Federico) Bernardeschi, que defiende mucho, tiene a (el francés, Blaise) Matuidi, un trabajador increíble".

"Estoy convencido de que es mejor. Luego que vaya a ganar, eso depende. Pero sobre el papel no veo al Juventus inferior al Madrid", agregó.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri sumaron este fin de semana su primera victoria tras derrotar por 3-2 al Chievo Verona. Cristiano no anotó pero claramente marca una diferencia en el ataque.