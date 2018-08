En su primer partido oficial con la Juventus , Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas de marcar su primer gol. Los hinchas poco lo recordarán por lo que hizo ante el Chievo Verona. Aunque el hombre que sí lo tendrá presente será Stefano Sorrentino, portero del equipo amarillo.



Y es que en el duelo de la primera fecha de la Serie A, el exjugador de Real Madrid y Sorrentino protagonizaron un choque segundos antes que la Juventus vea un gol anulado de Mandzukic. El experimentado guardameta se llevó la peor parte y tuvo que ser trasladado a un hospital.

La cara de Sorrentino tras choque con 'CR7'.

En declaraciones a 'Sky Sports', el portero del Chievo Verona reveló que sufrió la fractura de su nariz y un traumatismo que puso en blanco su memoria. "No me enteré de nada, solo recuerdo que alguien me sacó la lengua de la garganta. A la noche supe que el choque fue con Cristiano Ronaldo", dijo.



Pese al duro choque con el crack de la Juventus, que lo dejará un par de semanas fuera de las canchas, Sorrentino tomó de la mejor forma este incidente y elogió al crack portugués.



"Es un campeón que puede cambiar el partido en cada momento. Es el sueño de cualquier niño jugar ante un jugador así e intenté disfrutarlo. Eso sí, normalmente, las faltan se las hacen a él, puedo decir que soy uno de los pocos al que CR7 le hizo una", contó.