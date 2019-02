Los tres regalos de la Juventus para Cristiano Ronaldo: fichajes para el mercado de verano

Grandes regalos para él.Cristiano Ronaldo - quien hoy cumple 34 años de edad - recibirá tres grandes sorpresas por parte de Juventus. El diario 'Tuttosport' ha desvelado que los italianos harán tres fichajes para que la estrella de la plantilla se contente.

James Rodríguez, Marcelo e Isco son los nombres que mencionó el medio deportivo. Los tres futbolistas fueron compañeros del portugués en el Real Madrid y, sobre ellos, tiene una gran imagen por lo compartido dentro y fuera de los campos.

Tuttosport indica que Juventus tiene grande posibilidades de realizar la contratación de los jugadores de la 'Casa blanca'. Actualmente, el lateral izquierdo, el volante español y el colombiano no atraviesan por su mejor momento.

El rendimiento de Marcelo ha caído notoriamente con respecto a otras compañas. Isco, por su lado, no tiene la confianza de Santiago Solari. James Rodríguez no aparece en Bayern y podría volver a Real Madrid (dueño del pase), pero ello no asegura que permanezca en España.

'AS' y 'The Sun' han revelado que Cristiano Ronaldo se ha comunicado con el colombiano para convercerle de unirse a la Juventus. El año pasado, en una entrevista que reproduce La Gazzetta dello Sport, el luso dejó entrever que desearía compartir nuevamente con el brasileño y el malagueño.