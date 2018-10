El presidente de la Juventus , Andrea Agnelli, respaldó a Cristiano Ronaldo ante las acusaciones de violación que se imputan al astro del fútbol en Estados Unidos.



Agnelli, hijo del ex director general de Fiat, Umberto Agnelli, y miembro de la junta directiva de la empresa automotriz italiana, habló el jueves sobre el tema de Cristiano durante una reunión de accionistas en Turín.



“Cuando hay problemas, tiendo a mirar a las personas a los ojos, les hago las preguntas directamente y las juzgo por mí mismo”, comentó Agnelli. “Estoy muy calmado. He hablado directamente con él en cuanto surgió el caso, para conocer su postura. Y su conducta en los días y semanas posteriores sólo confirman mi sentimiento inicial”.



El mes pasado, Kathryn Mayorga interpuso una demanda civil en el estado de Nevada, bajo el argumento de que Cristiano la había violado en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009. La policía reabrió una investigación sobre las acusaciones, a petición de Mayorga.



Cristiano se defendió de las acusaciones en una conferencia de prensa previa al partido de esta semana, correspondiente a la Liga de Campeones. Su abogado Peter S. Christiansen emitió un comunicado el 10 de octubre y negó que su cliente hubiera cometido ilícitos.



Algunos patrocinadores del futbolista, incluidos Nike y la productora de videojuegos EA Sports, han manifestado preocupación por las acusaciones.



“Es un caso personal, y la decisión es de él, pero yo le he recordado que mi puerta y la puerta de la Juve están siempre abiertas para él, y que estamos aquí para ayudarlo y apoyarlo de cualquier forma”, recalcó Agnelli, quien es también presidente de la Asociación de Clubes Europeos.



En julio, Cristiano se marchó del Real Madrid, donde permaneció nueve años, para llegar a la Juve. Esa transacción costó al club italiano 112 millones de euros (132 millones de dólares al tipo de cambio de aquellas fechas).



AP