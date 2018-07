No quiere estar solo con nuevos compañeros, al menos no piensa hacerlo. El fichaje de Cristiano Ronaldo sigue generando comentarios. En las calles de Turín, los fanáticos alborotan las tiendas, mientras que en la plana de la Juventus , los directivos se piensan hacerle un pedido del delantero luso para el equipo de Massimiliano Allegri. No se trata de un jugador cualquiera, sino de uno de los mejores laterales izquierdos del mundo: Marcelo.



Según la cadena Sport Mediaset, Cristiano Ronaldo ha hecho el pedido de su compañero y amigo para la temporada 2018-19. El atacante sigue queriendo compartir el vestuario con alguien de su confianza, así como quien entiende a la perfección en el equipo.



No obstante, en el Real Madrid no tienen pensado en dejar algún futbolista de la plantilla, luego de que el atacante haya salido a la Juventus a cambio de 110 millones de euros. La cláusula de Marcelo se encuentra valorizada en 180, por lo que si los turineses quieren otro jugador del Santiago Bernabéu, tan solo deberán pagar algo que costó Mbappé.



En plena ordenanza de la casa, Real Madrid sabe que no puede desprenderse de otro símbolo más del club. Todo ello, sumado a que su recambio, Theo Hernández, aún no ha mostrado el nivel que se esperaba de él en la primera temporada como jugador de la institución.



Ante la dificultad de la operación, la Juventus se plantaría jugar la carta de Alex Sandro. Su lateral izquierdo titular que se apuestan varios equipos, entre ellos el Manchester United de José de Mourinho. Con la suma de su operación de venta, la ‘Vechia Signora’ se lanzaría a por Marcelo. Algo que, salvo sorpresa mayúscula, no acabará con final feliz para los italianos. Es prácticamente imposible cerrar el fichaje de otro de los mejores del mundo.