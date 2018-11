Cristiano Ronaldo quiere a los mejores jugadores del mundo al suyo. Lo fue en el Real Madrid , ahora lo pide para la Juventus. De acuerdo a medios italianos, y sintiéndose sin sus ex compañeros madridistas, el delantero portugués habría pedido el fichaje de Keylor Navas, quien ahora no la pasa en el Real Madrid con la llegada de Thibaut Courtois. El precio de su ficha no se mencionado, dado que – por ahora – se mantiene en un interés.



Cristiano Ronaldo desea la incorporación de Keylor, pese a que la ‘Vecchia Signora’ tiene dos porteros de nivel en la actualidad: Wojciech Szczesny y Mattia Perin. No obstante, ‘CR7’ desea al arquero de Costa Rica en el proyecto de la próxima Champions League, si es que la Juventus no termina de levantar esa vieja obsesión que tiene desde los 90.



En el pasado verano del mercado de fichajes, ya se había hablado de la posibilidad de que Keylor Navas se fuese a la Juventus por petición expresa de Cristiano Ronaldo.



El golero de Costa Rica decidió quedarse en el Real Madrid y luchar por la titularidad, aunque ha visto como Lopetegui primero y Solari ahora, prefieren a Courtois para LaLiga y le dejan la Champions League, en principio la Copa del Rey, a Navas. El meta no está contento con su situación y podría dejar el Madrid en enero u, en todo caso, para el 2019-2020.



Keylor Navas cumple su quinta temporada, lo que vendría a ser la última según los medios internacionales. Courtois le ha arrebatado el puesto y el arco en el Bernabéu.