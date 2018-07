Cristiano Ronaldo se siente a gusto en Turín, como si hubiese sido siempre su casa. En Italia, el delantero portugués es considerado de nuevo como el mejor del mundo. Atrás quedaron las discusiones con Florentino Pérez y atrás también quedó su problema con ‘La Hacienda’. Cristiano solo piensa en fútbol, en su nuevo equipo como compañeros y también en refuerzos particulares que sugiere a Massimiliano Allegri de cara a la próxima temporada.



De acuerdo a medios españoles, Cristiano Ronaldo le habría sugerido la cesión de André Gomes, quien no goza de minutos en el Barcelona y por el que los culés esperan venderlo en el presente mercado de pases. La Juventus , quien se ha reforzado de la mejor manera en los últimos días, no tenía pensado en traer un volante de las características del volante portugués, pero – probablemente – todo cambiaría dependiendo de las condiciones del Barza.



Juventus solo quisiera una cesión del portugués para después evaluar si se lo ficha o no. Barcelona tampoco lo vería con malos ojos, aunque sí o sí se espera deshacerse de lo que terminó siendo una mala inversión cuando se lo fichó desde el Valencia.



Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus a cambio de más de 100 millones de euros por su pase y con un contrato de cuatro temporadas por 120 millones de euros netos. La economía de la ‘Vecchia Signora’ no es de las más fuertes para afrontar nuevos fichajes, por lo que se estudiará el caso de André Gomes hasta el último minuto del mercado de fichajes.



Hay equipo como para ganar – nuevamente – la liga italiana, pero ¿la Champions League ? Esa es la verdadera prueba para los turineses en este mercado de pases.