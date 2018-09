Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y, quien diga lo contrario, tiene una venda en los ojos. El delantero portugués ha roto toda clase de récords, faltándole solo el título del Mundial. Ahora, en una nota que le realizó la cadena de BeIN Sports, ‘CR7’ habló un poco de su actualidad, así como el presente de su hijo.



“Ojalá que Cris, mi hijo, pueda ser como su papi. Él dice que va a ser mejor, pero yo pienso que es difícil. Estoy muy contento por haber marcado. Por él también, que está jugando en la Juventus y se está adaptando bien, más fácil que yo”, indicó el propio Cristiano Ronaldo.



El ex jugador del Real Madrid también se refirió a la competividad de su hijo. “Es muy competitivo, como yo cuando era joven. No le gusta perder”. Cristiano Ronaldo juega con los Benjamines de la Juventus , mientras que el padre ha viajado a Valencia para el debut de la ‘Vecchia Signora’ en una nueva edición de la Champions League. Ganar o ganar.



Cristiano Ronaldo será titular este miércoles en un partido en donde se espera que el delantero luso continúe aumentando sus registros de goleo en la Champions. Es el goleador histórico y, con un nuevo club, las cosas no deberían de cambiar para él.