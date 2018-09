Cristiano Ronaldo podría ser el gran ausente en la entrega de los premios de 'The Best' 2018 este lunes 24 de septiembre. De acuerdo al diario español 'Don Balón', el crack de la Juventus valora no asistir ante la posibilidad de perder ante Luka Modric, tal como sucedió hace unas semanas en Mónaco.



A oídos del portugués y su entorno habría llegado la información, según la citada fuente, de que la FIFA planea premiar al volante del Real Madrid por la consecución de la pasada Champions y el gran papel que hizo en el Mundial de Rusia. Por lo tanto, 'CR7' no tendría motivo para ir a Londres.

Sin embargo, gente cercana a Cristiano Ronaldo le aconseja que se presente a la gala de la FIFA así sepa de antemano que no ganará. Y más cuando Lionel Messi, quien ni figura en la terna final de candidatos al 'The Best' 2018, ha confirmado que sí estará en la ceremonia.

"En los corrillos es sabido que el galardón se lo llevará Luka y Cristiano amaga con soltar la bomba y dejar plantado al personal ante lo que entiende que es una nueva injusticia", publica 'Don Balón' sobre la posible ausencia del portugués en el evento de este lunes.

Cristiano Ronaldo lo hizo antes

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo tampoco estuvo en el sorteo de la Champions League 2018-19 , ceremonia en la que se entregó el premio a 'Mejor Jugador del Año' de la UEFA. Días después, el organismo del fútbol europeo explicó que el portugués comunicó su decisión de no asistir solo minutos antes que empezara el evento. Un desaire que podría repetirse el lunes.