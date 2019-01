"¿Desafío irse a Juventus?": Zlatan criticó duramente a Cristiano por llegar al campeón italiano

Luego de su paso por Real Madrid en donde lo ganó todo, Cristiano Ronaldo decidió que para esta temporada iba a dejar el Santiago Bernabéu para fichar por Juventus. Y vaya que le está yendo bien ya que es puntero de la Serie A, goleador del Calcio y está en octavos de final de la Champions League.

"Me gustaría que algún día Lionel Messi venga Italia. He jugado Inglaterra, España y Portugal, y quizás él necesite algo más. Para mí, la vida es un reto y me gusta hacer feliz a la gente", sostuvo algunas semanas Cristiano Ronaldo. Ante esto, Zlatan Ibrahomovic no se quedó tranquilo.

Y es que para Zlatan, actual atacante de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) no hay ningún desafió en que Cristiano haya pasado a uno de los mejores equipos del Viejo Continente. Para 'Ibracadabra', un reto significa otra cosa.

"¿Le llama desafío mudarse a un nuevo club donde ya es normal ganar el Calcio? ¿Por qué no escogió un equipo de segunda división para llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Juventus no lo es. Es una tontería", dijo el sueco en declaraciones que recoge Mundo Deportivo.

Por otra parte, el cuadro de Cristiano Ronaldo está a la espera del duelo de este miércoles frente al AC Milan en Jeddah por la Supercopa de Italia. Será titular ante los 'rossoneros' de Gennaro Gattuso.